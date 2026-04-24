¿Incentivos fiscales al sector industrial?

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Mirándose en el espejo del exitoso crecimiento de las zonas francas y de áreas turísticas como motores de la economía, el empresariado dominicano que se basa en maquinarias industriales y que aspira a una mayor participación en el desarrollo nacional propone para sí alguna versión de los incentivos fiscales que propiciaron –y siguen vigentes- la expansión de servicios hoteleros y la generación de bienes simples, abundantes en generar divisas y empleos de baja calificación esparcidos en parques por diferentes lugares del país.

La primera objeción que surge a una extensión de las liberaciones impositivas a varias actividades productivas se basa en lo notablemente baja que resulta la captación de tributos que mucho se debe, efectivamente, a una de las presiones tributarias más inferiores de América y a concesiones fiscales para apoyar inversiones privadas que ya están tornadas en controversiales por sus excesivos alcances.

En cuanto a la llamada industria sin chimeneas, se critica que su rentabilidad parezca basarse casi exclusivamente en no pagar impuestos sin límite de tiempo. No deben perderse de vista, sin embargo, los beneficios colaterales que a la economía dominicana aporta el sector por su gran demanda de bienes y servicios de procedencia local que tienen en pie a otros medios de producción nacional a los que hacen crecer operaciones, lo que en buena medida justificaría incentivos que deberían estar condicionados a beneficiar a todo el país.

En su favor el sector industrial dominicano aspira a tratamientos fiscales de respaldo a los capitales locales y extranjeros de manufacturas llamando la atención sobre cifras que indicarían que el grueso actual de las exportaciones dominicanas depende más de empresas sin incentivos que de las propias zonas francas y cita como antecedente para requerir un nuevo esquema impositivo que estimule su rol en la economía el hecho de que la ley de respaldo a la competitividad de los procesos fabriles a su cargo número 392-07 dejó de dar los frutos prometidos y porque, entre otras limitaciones, está la de no alcanzar a pequeñas y medianas empresas con muchas de ellas condenadas a la informalidad. Marginándolas, solo habría estímulos a grandes razones sociales y consorcios.