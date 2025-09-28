Bahamas emite alerta de desastre: evacuaciones obligatorias por Depresión Tropical Nueve

Bahamas emite alerta de desastre: evacuaciones obligatorias por Depresión Tropical Nueve

San Juan.- El Gobierno de Bahamas emitió una declaración de alerta de desastre y una orden de evacuación obligatoria para las comunidades vulnerables del norte del archipiélago debido a que las condiciones de tormenta tropical podrían provocar este domingo graves inundaciones.

El primer ministro interino, Chester Cooper, explicó que, si bien solo se esperan condiciones de tormenta tropical en Ábaco y Gran Bahama, la principal amenaza son las fuertes lluvias asociadas con la Depresión Tropical Nueve, que podrían causar graves inundaciones y aislar a comunidades enteras.

La orden de evacuación afecta en Gran Bahama a localidades como Freetown, HighRock, Pelican Point y McLean’s Town, así como a los cayos asociados, según el comunicado de la Autoridad de Gestión del Riesgo de Desastres.

En cuanto a Ábaco, se ordenó la evacuación del parque de casas rodantes adyacente al Complejo Gubernamental en Marsh Harbour (Ábaco Central) y los cayos Grand y Walker’s.

El ministro responsable de la Gestión del Riesgo de Desastres, Leon Lundy, informó que se están activando varios refugios en Gran Bahama.

La Autoridad de Gestión del Riesgo de Desastres ha instado a todos los residentes en las zonas designadas a cumplir de inmediato las órdenes de evacuación y a dirigirse a los refugios u otros lugares seguros.

«Si no se evacua, los residentes podrían quedar sin asistencia hasta que se dé el visto bueno. Estas medidas son preventivas, pero esenciales para salvar vidas», indicó la nota.

La Depresión Tropical Nueve se mueve lentamente hacia el norte-noroeste, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, que alertó de lluvias intensas sobre Bahamas.

