Militares EU piden fondos para reforzar la defensa

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WASHINGTON. AP

Los jerarcas militares de EEUU pidieron ayer gastar decenas de miles de millones de dólares en el próximo año presupuestario en drones, sistemas de defensa aérea y aviones de combate que han sido parte clave de la lucha en la guerra con Irán.

Como parte del impulso del presidente Trump para aumentar el gasto en defensa hasta US 1.5 billones en el presupuesto de 2027, el Pentágono quiere triplicar el gasto en drones y tecnología relacionada a más de 74,000 millones e invertir más de 30,000 millones en municiones como interceptores de misiles, cuyas reservas se han reducido durante la guerra con Irán.

Los funcionarios señalaron que el plan de gasto se elaboró antes del conflicto en O. Medio. No hablaron de cuánto pedirán en fondos adicionales para la guerra, que se sumarían a lo que Casa Blanca busca para aumentar gasto defensa.