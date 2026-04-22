Esteban Rosario pondrá a circular libro

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- “Los Dueños del Dinero en la República Dominicana” es el nuevo libro que presentará el periodista y escritor Esteban Rosario, donde el autor analiza la concentración del capital a través de los grupos financieros dominicanos y extranjeros desde 1962 hasta la fecha.

La puesta en circulación de la obra se hará el próximo viernes 24, a las 6:00 de la tarde y tendrá como escenario la sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao, en ocasión de la celebración de la primera feria del Libro y Cultura Cibao 2026.

“La economía dominicana ha crecido un 5 por ciento anual durante los últimos 50 años, pero el dinero no llega a la población. Se concentran en una élite financiera”, aseguró Rosario.

El también productor de televisión e investigador reveló que el libro consta de cuatro capítulos donde se analizan la historia, crecimiento, concentración de los grupos financieros y quienes son los principales miembros de la élite financiera dominicana.