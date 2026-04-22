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Feria Cibao

Esteban Rosario pondrá a circular libro

La puesta en circulación de la obra se hará el próximo viernes 24, a las 6:00 de la tarde y tendrá como escenario la sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao

Esteban Rosario.

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José Alfredo Espinal
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José Alfredo Espinal

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Santiago.- “Los Dueños del Dinero en la República Dominicana” es el nuevo libro que presentará el periodista y escritor Esteban Rosario, donde el autor analiza la concentración del capital a través de los grupos financieros dominicanos y extranjeros desde 1962 hasta la fecha.

La puesta en circulación de la obra se hará el próximo viernes 24, a las 6:00 de la tarde y tendrá como escenario la sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao, en ocasión de la celebración de la primera feria del Libro y Cultura Cibao 2026.

“La economía dominicana ha crecido un 5 por ciento anual durante los últimos 50 años, pero el dinero no llega a la población. Se concentran en una élite financiera”, aseguró Rosario.

El también productor de televisión e investigador reveló que el libro consta de cuatro capítulos donde se analizan la historia, crecimiento, concentración de los grupos financieros y quienes son los principales miembros de la élite financiera dominicana.

Sobre el autor
José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones Públicas. Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.
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