Precio petróleo sube a US 92.13

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nueva York. EFE.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cerró ayer con una subida del 3 % y se situó en US 92.13 el barril en medio de dudas sobre la negociación de paz entre EEUU e Irán.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., sumaron 2.52 dólares respecto al cierre del lunes.

El crudo de referencia estadounidense repuntó moderadamente cuando hoy, miércoles, vence el alto el fuego entre EE.UU. e Irán y crece la incertidumbre sobre si se celebrará una nueva ronda de negociaciones en Islamabad (Pakistán).

Mientras tanto, ayer, el Gobierno de Donald Trump anunció la imposición de sanciones financieras a una red relacionada con el programa de drones de Irán.

Precio del Oro y el Bitcóin

Ayer, el precio del oro, activo refugio, bajaba un 2.7 %, hasta los 4,696 dólares la onza, y la plata perdía un 5 %, hasta los 75,615 dólares la onza.

Ayer, el precio de Bitcoin (BTC) cotizó con una tendencia alcista, superando los USD $76,000. Durante la jornada, se han registrado valores máximos cercanos a los USD $76.537 y una apertura de $75.854, mostrando un comportamiento volátil pero sólido por encima de la marca de los $75.000

Wall Street cerró ayer martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.59 %, debido a la incertidumbre con respecto a la situación en Irán.