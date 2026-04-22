Meteorología prevé aguaceros y truenos

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy aguaceros con tronadas y ráfagas de viento en provincias del Litoral Atlántico y del Valle del Cibao.

El organismo predictor del tiempo informó además, que las lluvias iniciarán en la mañana e intensificarán en la tarde y serán provocadas por un sistema frontal próximo a la costa norte.

Prevé incrementos nubosos para el Gran Santo Domingo, con chubascos dispersos y tronadas.

Temperatura mínima será de 20 °C y 22 °C y máximas de 29 °C y 31 °C.

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumento a 17 las provincias en alertas, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas e inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

En amarilla están Montecristi, Puerto Plata y Espaillat y en verde Elías Piña, San Juan, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez y Monte Plata.