Capacitarán a los suplidores del Inabie

Su director, Víctor Castro, destaca que todos los pagos a suplidores están al día y aquellos que tienen facturas pendientes es porque no han completado sus expedientes

El personal de las empresas que suplen los alimentos procesados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la utilería para los estudiantes del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) serán capacitados gratuitamente para que mejoren la calidad e inocuidad de sus servicios y productos.

La iniciativa busca elevar la calidad de los servicios que reciben más de 1.8 millones de beneficiarios en las escuelas públicas a los que sirve el Inabie, principalmente con el PAE y la utilería escolar.

Recibirán capacitaciones y asesorías técnicas en inocuidad alimentaria, finanzas, gerencia, productividad, mejora de procesos y certificación en buenas prácticas de manufactura vía un acuerdo para llevar a cabo el Programa Nacional de Capacitación a Suplidores 2023-2025 entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Inabie.

En la primera fase serán capacitadas 300 micros, pequeñas y medianas empresas suplidores y en una segunda etapa el programa se extenderá hasta superar las 1,000 mipyme capacitadas, entre ellas, empresas de almuerzo, panaderías, procesadoras de líquido, así como industrias que confeccionan pantalones, camisas de polo, calzados, mochilas, entre otros.

El director del Inabie, Víctor Castro, explicó que en total las empresas que suplen utilería y alimento escolar vía la entidad son 1,640 y de estos el 99 % son mipyme. Dijo que se enfatizan en tener una buena relación con los suplidores y por esto los precios que pagan por las raciones de alimentos han sido aumentados en más de un 35 % desde el 2020 y también ha sido así con los precios de los uniformes, zapatos y otras utilerías.

En otro orden, Castro destacó que el Inabie no tiene deuda pendiente con ningún suplidor y si la hay es porque estos proveedores no han completado el proceso de los expedientes para fines de pagos de factura. “El suplidor que tenga deuda en Inabie está vinculado a que él no ha presentado su expediente a pago de manera bien estructurada. Puede que la haya presentado pero no está bien y nosotros queremos pagarle a todo el mundo. Y ahora mismo hay suplidores que el mes de marzo ya lo cobraron”, expresó.

Le invitamos a leer: ¿Cómo juega Golden State sin Draymond Green?