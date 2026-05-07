La devastada condición de La Ciudad Colonial

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Si ruinoso era su estado por erosión del tiempo y desinterés público y privado por preservar su gallardía caballeresca en rendición de honores al pasado, el proceso de restauración y puesta en valor del centro antiguo de Santo Domingo asumido hace trece años ha resultado una transición irritantemente demorada, que lo ha puesto más inhabitable que nunca.

Sus calles truncas aún, el desastre de zanjas excavadas para tardar meses en hacer algo con ellas y los muros centenarios ahora echados abajo parcialmente y que llevan años sin que les retornen sus añoradas formas pretéritas, no hablan de una urbe deshecha por reconstrucciones sino parcialmente demolida por bombas de la Segunda Guerra Mundial.

A los sufridos ciudadanos de vidas laborales y habitacionales transcurridas entre escombros y estruendos interminables de maquinarias perforadoras, se les ha querido consolar publicitando con bombos y platillos el alcance aislado de metas en segmentos viales que relumbran rodeados de caos como para darles a entender que el suplicio de transcurrir allí por más de dos lustros está cerca de terminar.

Una pretensión de convencimiento que fracasa, como lo demuestra el creciente abandono de domicilios y de cierres de negocios que hablan de un paulatino proceso de extinción de presencias humanas y operaciones comerciales. La desesperanza, sencillamente, hace horizonte por donde antes cabalgaron colonizadores y descubridores afrentosos, con algunos de ellos vinculados fatalmente a la extinción de los primeros pobladores de la isla aunque eso en este momento es harina de otro costal que hasta el rey Felipe VI lamenta.

Programada por etapas, convenientes y puntualmente financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ninguna auditoría visual y a mano alzada de simple munícipe serviría para pronosticar la impuntual culminación de la restauración siquiera a mediano plazo.

Tal ha sido el recital de paralizaciones, reanudaciones, rediseños y estancamientos por confusión sobre derechos de propiedad que de la Ciudad Colonial se está emigrando sin comprar pasajes de regreso. Cuatro períodos de gobierno a cargo de dos partidos diferentes, incluyendo el del presente, obligan a repartir las recriminaciones en igualdad de proporciones.