Cuando todo un pueblo se levanta, triunfa

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El lunes 29 de diciembre del 2008 un grupo de jóvenes vestidos de negro tomó el parque La Lira, con pancartas quejándose por la impunidad, para reclamar contra los indultos a Vivian Lubrano, condenada por Baninter; y Pedro Franco Badía, Milcíades Amaro Guzmán y Gervasio de la Rosa, sentenciados por el Plan Renove.

Esa protesta fue la chispa del gran incendio de las manifestaciones. Inició en julio del 2009 contra una cementera que construirían en Los Haitises y tuvo dos momentos claves: un campamento que sacó la Policía el día 16 y un mega concierto el 19 en la Plaza de España.

Tras una investigación hecha por el PNUD, se determinó que la cementera no era viable. Lo mismo sucedería, entre los años 2012-2013, con Loma Miranda.

Volviendo al 2009, el 9 de octubre cientos de personas vestidas de playa tomamos la explanada del Congreso para evitar que se aprobara en la Constitución un artículo que buscaba restringir el acceso a las playas. La protesta surtió efecto.

A lo largo de los años hubo otras protestas importantes: el 4% para Educación (2010-2012), Marcha Verde (2017-2019), Plaza de la Bandera (2020) y, más recientemente, contra el proyecto Romero en San Juan. Cada protesta, funcionó: cuando el pueblo se levanta, siempre triunfa.