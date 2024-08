El mundo confirmó hace una semana que la artista Cardi B de origen dominicano estaba esperando a su tercer bebé con el rapero Offset, sin embargo, reveló que tuvo un accidente que la dejó «paralizada» y que casi le cuesta la vida de la criatura.

“Tuve un maldito accidente loco. No sé cómo algo —bueno, no fue pequeño, de hecho, dolió”, expresó la cantante en una conversación con sus fans en la red social X Spaces y añadió que necesitó medicamentos.

La interprete de «Up» dijo que hoy se despertó sin la reacción del medicamento por lo que tiene mucho dolor y afirmó que si no se mejora en cuatro horas, asistirá a un centro de salud para que le suministren calmantes, entre risas remarcó: «¡Denme morfina! No me importa”.

Detalles

Se recuerda que la ganadora de un premio Grammy anunció la llegada de su tercer retoño en la red social de Instagram con la siguiente frase: «¡Con cada final viene un nuevo comienzo! ¡Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada con ustedes, me has traído más amor, más vida y sobre todo renovado mi poder!».

También puede leer: Cardi B solicita divorcio a Offset por segunda ocasión

Junto a fotografías en las que se observaba su avanzado estado de gestación, la criolla de 31 años expuso que a pesar de los giros y circunstancias de la vida, sus hijos la impulsan a seguir adelante.

Además, en esa misma semana salió a la luz pública el divorcio de los intérpretes de hip-hop y padres de Kulture Kiari, de 6 años, Wave Set, de 2 años y medio, y el tercer en camino.