China condena la “injerencia externa asuntos Venezuela”

Pekín.- EFE

El Gobierno chino aseguró ayer, viernes, que “se opone a la injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto”, en un contexto en el que EE.UU. mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun condenó ayery en una rueda de prensa lo que describió como “la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y el menoscabo de la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe».

Guo aseveró que “las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra buques extranjeros en las llamadas aguas internacionales exceden los límites razonables y necesarios, violan el derecho internacional y vulneran los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la vida».

Puedes leer: Netanyahu habla ONU en medio gran boicot

“Asimismo, representan una amenaza potencial para la libertad y la seguridad de la navegación en las aguas pertinentes y podrían afectar a la libertad en alta de Marzo de la que gozan todos los países conforme a la ley”, agregó el vocero. Según Guo, China “apoya el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir la delincuencia transnacional” e “insta a Estados Unidos a mantener una cooperación policial y judicial normal a través de los marcos jurídicos bilaterales y multilaterales». Desde mediados de agosto, Washington ha desplegado en el Caribe al menos ocho buques.