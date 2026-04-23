Reykon sorprende con su nuevo sencillo “La culpa”

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“La culpa” marca un punto clave en su carrera, con un estilo auténtico y honesto, el artista colombiano apuesta por una propuesta que mezcla nostalgia y madurez, recordándole a su público por qué se convirtió en una de las voces más representativas del género.

“La culpa” es una canción que explora ese momento inevitable tras una ruptura, cuando las emociones se confunden y surge la necesidad de encontrar responsables.

La historia gira en torno a esa sensación de pensar que el otro tuvo la culpa, o incluso cuestionarse a uno mismo, mientras aún pesa la idea de que había un futuro juntos. Reykon logra transmitir esa dualidad con una interpretación cargada de sentimiento, conectando de forma directa con quienes han vivido una despedida similar.

Este lanzamiento no llega solo, “La culpa” es la antesala del tan esperado nuevo álbum de Reykon, un proyecto que promete mostrar una faceta cercana, sincera y real del artista.

Su úllimo lanzamiento “Tal para cual” lo convirtió en conversación digital y se convirtió en tendencia al lograr posicionarse en el puesto #1 de TikTok y el #13 Top Songs Colombia de Spotify, conectando con nuevas generaciones y reafirmando su evolución sin dejar de lado la esencia que lo posicionó en la industria.