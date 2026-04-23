Revelan estreno de ‘México 86’, el retrato de la histórica Copa del Mundo

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Ciudad de México. La película ‘México 86’, protagonizada por el actor mexicano Diego Luna, tendrá su estreno el próximo 5 de junio, una semana antes de la inauguración del Mundial de fútbol de 2026 en Ciudad de México, anunció este miércoles el gigante del entretenimiento Netflix.

La revelación de la fecha del estreno trajo consigo la publicación del primer avance en el que Luna, quien también es productor ejecutivo del largometraje, interpreta a Martín de la Torre, un burócrata mexicano que hace todo lo posible para que México sea, por segunda vez, sede de la Copa Mundial en 1986.

“En 1986 se jugó el mejor Mundial de la historia de los mundiales: en México”, dice Luna con la voz de su personaje al inicio de este adelanto enmarcado en un episodio inolvidable del balompié con el triunfo de Argentina y los famosos goles: la ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’ por el argentino Diego Maradona en el Estadio Azteca, ahora Banorte.

Aunque la cancha fue el escenario más destacado del Mundial de 1986, el libreto escrito por Daniel Krauze y Gabriel Ripstein, quien también es el director de la cinta, promete un enfoque distinto, ya que desenmascara las negociaciones, forzadas y corruptas, que hubo detrás de este campeonato que también requiere del talento de producir dinero.

En el largometraje también aparece el presidente de la cadena de televisión Televisa, Emilio Azcárraga (Daniel Giménez Cacho), apodado en el adelanto “El hombre más poderoso de México”, por su influencia en la industria del entretenimiento de aquella época.

Luna y Giménez Cacho conforman el reparto estelar, aunque también destaca la participación de Karla Souza (Susana Gómez Mont), Memo Villegas, Álvaro Guerrero y Juan Pablo Fernández de quienes se desconoce los papeles que encararán.

Esta es una de las producciones mexicanas más esperadas de Netflix, ya que fusiona la fiebre mundialista y las claves de cómo un mexicano logró que la sede del Mundial fuera México por segunda ocasión, una edición que además tenía a Colombia como el país elegido, pero que declinó al no cumplir con los requisitos de la FIFA.