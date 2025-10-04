CNM deja fuera a jueces SCJ; inicia otra fase el lunes



El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió anoche no confirmar a los jueces Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read y Moisés Ferrer, quienes habían optado por continuar en sus cargos tras cumplir siete años en sus funciones.

La decisión se adoptó tras concluir la fase de evaluación de desempeño de tres jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que encabezó el presidente Luis Abinader, presidente del CNM junto a los miembros de ese organismo.

Nancy Salcedo, miembro y secretaria del CNM junto al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, informó en rueda de prensa que los magistrados Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read y Moisés Ferrer, ya no seguirán en sus cargos.

Informó que el próximo lunes se publicarán las convocatorias para quienes deseen ocupar las vacantes en la SCJ y de los cinco jueces y sus suplentes del Tribunal Superior Electoral (TSE), cuyas funciones terminaron en julio pasado.

Explicó que las motivaciones que sustentan la decisión “están recogidas en el acta oficial del CNM, la cual será publicada en el portal web institucional para conocimiento de la población dominicana”.

El CNM iniciará el lunes la segunda fase de la convocatoria para escoger a los nuevos cinco jueces de la SCJ (SCJ) y cinco jueces y cinco suplentes del Tribunal Superior Electoral (TSE), al cumplir en julio pasado cuatro años en sus cargos en ese órgano, quienes podrían ser confirmados en sus cargos.

Salcedo especificó que el proceso será público y abierto a personas que reunan los requisitos establecido por Ley. El proceso inició el día 2 de este mes y debe concluir con la juramentación de los nuevos jueces el 28 de noviembre próximo.

Salcedo descartó ofrecer detalles sobre cuáles de los miembros del CNM votaron a favor y quienes en contra de que los jueces permanecieran en los cargos que ocupaban desde 2019.

A las vacantes dejadas por Ortiz Jiménez, Read Jiménez y Ferrer Landrón se suman a las de los magistrados Napoleón Estévez, que de juez de la SCJ pasó a ocupar la posición de presidente del Tribunal Constitucional en 2024, y la de Blas R. Fernández, quien decidió no continuar en el cargo y las 10 del TSE.