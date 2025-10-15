Se amplía: COE coloca a 12 provincias en alerta verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), coloca a 12 provincias en alerta verde, debido a

posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

Las localidades en alerta son Monte Cristi, Samaná, Puerto Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Vega, Duarte y Sánchez Ramírez.

La entidad precisó que se esperan incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

¿Qué hacer?

El organismo recomienda:

Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía

Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través

del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

✓ Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

✓ Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que

habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las

medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones

repentinas.

✓ Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto

volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.