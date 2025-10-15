Se amplía: COE coloca a 12 provincias en alerta verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), coloca a 12 provincias en alerta verde, debido a
posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.
Las localidades en alerta son Monte Cristi, Samaná, Puerto Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Vega, Duarte y Sánchez Ramírez.
La entidad precisó que se esperan incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
¿Qué hacer?
El organismo recomienda:
Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía
Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través
del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.
✓ Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.
✓ Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que
habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las
medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones
repentinas.
✓ Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto
volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.