Se amplía: COE coloca a 12 provincias en alerta verde

  • Hoy
Se amplía: COE coloca a 12 provincias en alerta verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), coloca a 12 provincias en alerta verde, debido a
posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

Las localidades en alerta son Monte Cristi, Samaná, Puerto Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Vega, Duarte y Sánchez Ramírez.

La entidad precisó que se esperan incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Lea más: Los ojos del mundo están en República Dominicana: ¿Por qué?

¿Qué hacer?

El organismo recomienda:

Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía
Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través
del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.
✓ Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.
✓ Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que
habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las
medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones
repentinas.
✓ Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto
volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Se amplía: COE coloca a 12 provincias en alerta verde
Se amplía: COE coloca a 12 provincias en alerta verde
15 octubre, 2025
Se esperan este miércoles potenciales inundaciones y lluvias fuertes: ¿por qué y en qué zonas?
Se esperan este miércoles potenciales inundaciones y lluvias fuertes: ¿por qué y en qué zonas?
15 octubre, 2025
Cuando el cielo se nubla, Sabana Perdida se prepara para correr
Cuando el cielo se nubla, Sabana Perdida se prepara para correr
14 octubre, 2025
Vuelve el fenómeno de La Niña: los nuevos enfrentamientos que tendrá el clima hasta 2026
Vuelve el fenómeno de La Niña: los nuevos enfrentamientos que tendrá el clima hasta 2026
13 octubre, 2025
¿Seguirán las lluvias? Así estará el impredecible clima esta semana en República Dominicana
¿Seguirán las lluvias? Así estará el impredecible clima esta semana en República Dominicana
13 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Herencia maldita

Herencia maldita

Augusto Taveras: Emigrante Oscar de la Renta 2025

Augusto Taveras: Emigrante Oscar de la Renta 2025

Humanidad enferma

Humanidad enferma

Las redes sociales y sus consecuencias

Las redes sociales y sus consecuencias

Acuerdos en la justicia: tareas para el Ministerio Público

Acuerdos en la justicia: tareas para el Ministerio Público

El peligro de andar sin cartera 

El peligro de andar sin cartera 

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo