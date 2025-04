Conmovedor homenaje de Barak a Rubby Pérez y otras víctimas del Jet Set

En una noche marcada por la fe, la esperanza y el consuelo espiritual, el grupo cristiano Barak ofreció un emotivo homenaje a Rubby Pérez y a las demás víctimas del trágico derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado martes.

Durante su concierto en el Estadio Quisqueya, mientras interpretaban la canción «Todo va a estar bien», en la pantalla ondeó la bandera de la República Dominicana, y aparecieron las imágenes de Rubby Pérez, Octavio Dotel y otras personas fallecidas en el lamentable suceso.

Robert Green, vocalista principal de Barak, compartió unas sentidas palabras con el público:

«Yo quisiera que esto fuera como una dedicatoria a todos. Esa gente gigante. Como Rubby Pérez. Como Octavio Dotel y como todos aquellos que están ahí, que no me sé el nombre uno por uno, como Francis, un pariente cercano que también estaba ahí debajo del Jet Set. Hoy nos unimos aquí y oramos para que Dios les haya dado la oportunidad de que en sus últimos momentos hayan podido dar ese paso de fe. Porque si hay algo que Dios es, es un Dios misericordioso. Es lo único que no nos va a hacer perder la esperanza, de volverles a ver y abrazarnos en el cielo.»

El homenaje alcanzó su punto más emotivo cuando un hermano del fallecido merenguero Rubby Pérez, se unió con los miembros de Barak, sellando el momento con un conmovedor abrazo que tocó el corazón de los presentes.

El evento que reunió a miles de fieles, también contó con la participación de Redimi2, el dúo Tercer Cielo —quienes interpretaron “Creeré”— y el reconocido artista cristiano Israel Houghton, quien acompañó a Barak en una noche que fue mucho más que un concierto: fue un encuentro de almas unidas en oración, memoria y esperanza.