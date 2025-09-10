Corrupción en SeNaSa constituye injusticia social

  • Odalis Mejía
Corrupción en SeNaSa constituye injusticia social

Senasa


A raíz de las denuncias de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), Leidy Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana, considera que estas irregularidades constituyen en forma directa de injusticia social que vulnera el derecho a la salud, sobre todo de los más débiles, quienes no tienen otra alternativa más que acudir al sistema público.

“Cuando la corrupción toca derechos tan fundamentales como salud, esa se construye en la más burda y abusiva de todas” , expresó Blanco.

Advirtió que cuando se manipulan contratos, se desvían fondos, se inflan precios de medicamentos o se crean redes clientelares dentro del SeNaSa, las consecuencias no se ven solo en las irregularidades administrativas : “se sienten en las salas de espera abarrotadas, en la falta de medicamentos esenciales, en diagnósticos tardíos, en la desesperación de cualquier paciente”.

Ante la pregunta de por qué es difícil disuadir a funcionarios a que no cometan actos ilícitos, Blanco señaló que la sociedad debe entender que “todos somos víctimas directa de la corrupción, que cuando existen hechos de corrupción de alguna manera u otra nos afecta.”

Apuntó que la corrupción no se va acabar en el país porque no se ha acabado en ninguna parte del mundo, pero sí es fundamental contar con mecanismos de prevención y sobre todo las consecuencias.

“En la medida en que tenemos consecuencias ejemplares a los actos de corrupción en esa misma media se previene la corrupción”.

Puedes leer: Senasa sigue en el ojo del huracán: las polémicas irregularidades que preocupan

Sostuvo que es importante que el Estado disponga de recursos tecnológicos y humanos para prevenir la corrupción, pues es más costosaque la persecución

En cuando a la nueva campaña “Protegiendo lo nuestro” como parte de una Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), presentada por el presidente Luis Abinader, la coordinadora de PC afirmó que cualquier aporte que se haga desde el estado es importante, partiendo de la voluntad política se puede ir dando pasos hacia una cultura de transparencia.

“Pero esa voluntad no solo debe ser de manera vocal, si no también recursos que permitían implementarla”, expresó.

Odalis Mejía

Odalis Mejía

Periodista con más de 20 años de experiencia en prensa escrita. Docente de educación primaria.

Publicaciones Relacionadas

Corrupción en SeNaSa constituye injusticia social
Corrupción en SeNaSa constituye injusticia social
10 septiembre, 2025
Milagros Ortiz Bosch: «Ya no basta con hacer leyes, hay que aplicarlas»
Milagros Ortiz Bosch: «Ya no basta con hacer leyes, hay que aplicarlas»
9 septiembre, 2025
Luis Abinader dice corrupción en SeNaSa tendrá consecuencias
Luis Abinader dice corrupción en SeNaSa tendrá consecuencias
9 septiembre, 2025
Luis Abinader truena por situación en Senasa: «Debería tener consecuencias drásticas»
Luis Abinader truena por situación en Senasa: «Debería tener consecuencias drásticas»
8 septiembre, 2025
Senasa sigue en el ojo del huracán: las polémicas irregularidades que preocupan
Senasa sigue en el ojo del huracán: las polémicas irregularidades que preocupan
8 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Meriendas que cuidan sonrisas

Meriendas que cuidan sonrisas

Falta comunicación en Pro-Pedernales

Falta comunicación en Pro-Pedernales

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

El politainment y el personalismo: La trampa de priorizar al actor sobre la acción política

El politainment y el personalismo: La trampa de priorizar al actor sobre la acción política

Patronato presenta campaña sobre lepra

Patronato presenta campaña sobre lepra

La cumbre de los líderes en China no conviene a nuestro país

La cumbre de los líderes en China no conviene a nuestro país

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo