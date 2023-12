Crecen ventas de autos a través de plataformas

De acuerdo a estudio de Pro Competencia, comercializadores destinan entre dos y 36 millones de pesos al año para publicitarse por estos canales digitales.

Las plataformas digitales y redes sociales han cambiado la dinámica de comercialización del mercado de ventas de vehículos de motor.

Y hoy en día entre el 40 y 50 % de los clientes que llegan a los concesionarios de vehículos autorizados y dealers son alcanzados vía plataformas digitales, especialmente redes sociales (Facebook, Instagram, etc) y páginas web especializadas en comercio de este producto.

Y la tecnología permite abaratar los costos de mercadeo y de contacto con los clientes. Pues estos comercializadores destinan entre dos y 36 millones de pesos al año para publicitarse por estos canales digitales. Mientras en el uso de medios tradicionales destinan el doble de esta cantidad.

El uso de canales digitales para comercializar los vehículos incentiva la competencia entre los agentes económicos participantes.

Y otros beneficios son la facilidad y agilidad para conectar comprador con vendedor.

Estos datos se encuentra en el “Estudio de condiciones de competencia en el mercado de venta de vehículos para el transporte terrestre privado y el rol de las plataformas digitales, en el período 2010-2021” realizado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en la República Dominicana (Procompetencia).

Precisa que el parque vehícular aumentó 6.60 por ciento durante el período 2005-2021.

El estudio destaca que las plataformas utilizadas en la venta de vehículos nuevos, usados y seminuevos se encuentran las de categoría no transaccionales, como es el caso de: Supercarros, Curbo, Carros RD, Yacarros, Montatediunave, TuMákina y VehiculoselectricosRD, que solo venden vehículos. También se encuentran las plataformas de compra y venta de uso no exclusivo de vehículos, como es el caso de Corotos, Market Place (de Facebook), Mercado Libre, etc.

La investigación también explica que el uso de los canales digitales para la búsqueda de vehículos resulta mucho más fácil para los consumidores, porque concentra inventario de todos los agentes que allí se encuentran registrados, así como de particulares que también realizan sus publicaciones en dichas plataformas. Incluso en algunas se puede gestionar el crédito bancario.

