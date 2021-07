¿Cuáles razas de perros pueden convivir en el hogar? Felipe te responde

De acuerdo al médico veterinario Felipe Núñez, existe un margen que va de 390 a 800 razas que se adecúan, sin embargo, legalmente los veterinarios se guían por las federaciones.

La Federación Cinológica Internacional (FCI) es la que dicta las pautas y ha registrado trescientas veinte.

Para Núñes, cada raza tiene un estándar o una característica, al tiempo que sostiene que todos los perros son de raza. No obstante, son considerados como mestizo y no están estandarizado.

«Si hay más de una raza mezclada y no se estandariza, es un perrito mestizo o como coloquialmente se les llama a algunos: viralata, huevero, firulais». Pero cada raza se diferencia por su estándar y su origen, por ejemplo, los Bulldog franceses, cada uno tiene una característica diferente, aunque sean braquicéfalo, que es cuando tienen la nariz achatada», explicó durante una entrevista para el Hoy Digital.

Cuando se dice, qué diferencia hay entre una raza y una que no lo es, solamente es cuando están mezclada que van en renglón de mestizo.

¿Cuáles son las razas de perros adecuadas para convivir en el hogar?

Felipe destacó que la gran mayoría de las razas se pueden tener en un apartamento o una casa. Lo que va a depender es del espacio.

«Si vives en un departamento tiene que ser un perrito que se adecue bien; puede ser un Golden Retriever, tomando en cuenta que debes de pasearlo», comentó

Dijo que también va a depender del tamaño del perro. Así como puede ser un perro pequeño para un apartamento, también lo puede ser uno más grande. Si no tienes mucho tiempo para sacarlo, el médico veterinario recomienda que podría ser un perro de tamaño pequeño o mediano.

Si es un perro de grande de estatura, se necesitan horas para el paseo ya que sirve para bajar la ansiedad.

Muy importante:

Siempre dependerá del gusto que tenga la persona, del tiempo que tenga para dedicarle a un animal y de la capacidad de invertir en buena alimentación. «Todo estará en la responsabilidad que tenga la persona».

Entre las razas que se pueden adecuar a vivir en un hogar están las siguientes:

– Golden Retriever.

– Labrador Retriever, raza mediana/grande.

– Poodle.

– Beagle.

– Teckel.

– American Staffordshire.

– Jack Russell Terrier.

– Mestizo.

– Bichón Maltés.

– Shih Tzu.

-Bulldog Francés.

– Yorkshire terrier.

¿Cada raza merece cuidados diferentes?

«Cada raza merece cuidado diferente porque cuando son perritos de pelo mediano a largo hay que peinarlo de uno a tres veces al día y si es un pelo muy largo, lacio, se tiene que peinar tres veces al día para que no se enreden», explicó Núñez.

Perros braquicéfalos necesitan siempre poca humedad, estar siempre en un área fresca al igual que los perros de pelo largo, y la alimentación especial solo cuando tienen problemas de alergia.

Los perros grandes necesitan mayor proteína y en cuanto al paseo siempre varía, de un perro pequeño a uno grande; dependiendo de la cantidad de energía que el animalito haya acumulado.

«Los perros grandes cuando pasan de cierta edad hay que darle mucho más cuidado, a veces tienden a sufrir por problemas hepático y cáncer», según lo explica el médico Felipe.

¿Cuáles son los perros que no se recomiendan tener en el hogar?

Si no tienes una casa grande con un patio amplio estos perros no puedes tenerlo en el hogar, porque si el animal no tiene la posibilidad de correr, caminar y jugar se puede estresar y a raíz de esto pueden surgir problemas de agresividad.

Los perros que no son recomendables a tener en hogares pequeños son:

– Fila Brasileiro.

– Rottweiler (en dado caso de que en el hogar no haya patio).

– Doberman.

– Cane corso.

– Mastín Napolitano.

– Mastín inglés.

¿Cómo los mantenemos saludables?

Según las recomendaciones de Núñez, un perro saludable debe tener su record de vacuna al día, su hoja de salubridad al día y pastillas para las pulgas. Por otro lado, la alimentación es uno de los factores que influyen a la hora de la salud del animal porque una mala alimentación le puede provocar problemas hepáticos, problemas renales entre otros.

Se recomienda que no se le de comida en la casa a menos que sea una dieta balanceada casera, echa para los caninos “Yo siempre voy a recomendar dietas secas”, dice el médico Núñez.

Si el perro pasa de siete a ocho años; cada seis meses se debe hacer analíticas de control tanto hemograma como química y si tienen menos de siete años por más sano que esté llevarlo al veterinario una vez al año para que le hagan su chequeo general.

¿Cada qué tiempo se puede bañar un perro de acuerdo a su raza?

«Los perros de pelo largo yo recomiendo a parte de peinarlos diario, bañarlo de 10 a 15 días y los perros de pelo corto o mediano se pueden bañar cada 15 días o a 21 día si lo pasean diario y si no sale mucho de la casa serÍa cada 21 día». Expuso Felipe Núñez.

Los perros que se recomiendan para los niños son los Chihuahuas, Maltés, Yorkshire, Shih Tzu, Dachshund o salchicha y el perro Basset hound.

Para Felipe, es recomendable que los perros tengan un mini botiquín que contenga analgésicos, antialérgicos, protectores de glucosa como omeprazol en dado caso que esté vomitando y no puede acudir inmediatamente al veterinario, carbón activado por si el animal come algo que le haya provocado un envenenamiento progesivo.