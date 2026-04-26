Minería crece 7.7 % en el primer trimestre de 2026, destaca ministro Santos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que la actividad minera registró un crecimiento de 7.7 % durante el primer trimestre de 2026, posicionándose como el sector de mayor dinamismo dentro de la economía dominicana en ese período.

El funcionario explicó que este desempeño se produce en un contexto en el que la economía nacional alcanzó un crecimiento acumulado de 4.1 %, según cifras preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de la República Dominicana, lo que evidencia la contribución decisiva del sector minero al dinamismo económico.

Santos subrayó que este crecimiento estuvo impulsado por mayores volúmenes de extracción de oro, plata y materiales de construcción, consolidando a la minería como uno de los pilares exportadores del país. Recordó que en 2025 las exportaciones mineras superaron los US$2,500 millones, con el oro como principal producto, mientras que los aportes fiscales del sector alcanzaron aproximadamente RD$45,000 millones, fortaleciendo las finanzas públicas.

Asimismo, destacó que la minería mantiene niveles salariales competitivos, genera encadenamientos productivos relevantes y posee un carácter contracíclico que le permite sostener su aporte incluso en contextos internacionales complejos, aportando estabilidad a la economía nacional.

El ministro reiteró que en 2025 el sector representó cerca del 2 % del producto interno bruto (PIB) y alrededor del 7 % del producto bruto industrial, además de consolidarse como uno de los principales receptores de inversión extranjera directa, con US$420.6 millones al segundo trimestre, reflejo de la confianza de los inversionistas en el potencial minero del país.

En materia energética, Santos precisó que el sector creció 3.4 % en el período enero-marzo de 2026, en línea con la expansión de la demanda. Este desempeño se sustenta en el proceso de transformación estructural del sistema eléctrico, que ha permitido incrementar la capacidad instalada y diversificar la matriz energética.

En ese sentido, destacó que entre 2020 y 2025 la capacidad de generación pasó de 4,921 MW a más de 7,100 MW, con una participación creciente de energías renovables, que representaron más del 50 % de la nueva capacidad incorporada en los últimos años.

El ministro resaltó, además, el desarrollo de proyectos estratégicos como el complejo energético de Manzanillo Power Land, llamado a convertirse en uno de los principales nodos de generación a gas natural del país, junto con la incorporación de sistemas de almacenamiento en baterías (BESS), que fortalecerán la estabilidad y resiliencia del sistema eléctrico nacional.

Santos reafirmó que, que tanto la minería como la energía continúan consolidándose como ejes clave del crecimiento económico, la atracción de inversiones y la seguridad energética de la República Dominicana.