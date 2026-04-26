El Poder Judicial refuerza el suministro de agua en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

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Poder Judicial implementa medidas para fortalecer suministro de agua en Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

El Poder Judicial informó que ejecuta una solución para fortalecer el suministro de agua en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mediante la construcción de un nuevo pozo tubular en dicha sede.

En el sector de Ciudad Nueva, el suministro de agua se recibe solo entre tres y cuatro días por semana, lo que no permite un acceso permanente a este servicio. Frente a esta situación, las medidas que se están implementando permitirán al Palacio de Justicia contar con agua de manera continua, fortalecer el sistema existente y garantizar mayor estabilidad en el servicio.

Como parte del proceso, el Poder Judicial también implementa acciones correctivas y de estabilización del sistema interno, incluyendo revisión técnica de las instalaciones, reparación de fugas, suministro alterno y otras medidas operativas para garantizar la continuidad de los servicios judiciales.

Actualmente, durante este fin de semana, se realizan los trabajos correspondientes a la habilitación del nuevo pozo tubular, lo que permitirá reforzar de manera permanente el abastecimiento de agua en el Palacio de Justicia.

El Poder Judicial reafirma su compromiso con la mejora continua de la infraestructura judicial y con la adopción de soluciones sostenibles que garanticen espacios dignos y funcionales para el servicio a la ciudadanía.