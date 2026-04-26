ADOMERE presenta el 1er Congreso Internacional de Medicina Reproductiva en Santo Domingo

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En un paso significativo para el fortalecimiento de la salud reproductiva en el país, la Asociación Dominicana de Medicina Reproductiva (ADOMERE) anunció la realización de su "1er Congreso Internacional de Medicina Reproductiva", con el objetivo de congregar a especialistas nacionales e internacionales en esa área.

El anuncio oficial se llevó a cabo recientemente durante un acto realizado en el Hotel Courtyard Piantini, en la ciudad de Santo Domingo, con la participación de la directiva de la entidad, encabezada por su presidente, el doctor Steven Rabassa.

Durante el evento, el doctor Rabassa subrayó el impacto de esta iniciativa en el desarrollo de la especialidad en el país, y a su vez expresó que “este congreso es el resultado de un trabajo colectivo con un solo propósito: elevar la calidad de la medicina reproductiva en nuestro país".

El presidente de ADOMERE dijo también que dicho evento no sólo impulsará la actualización de los especialistas, sino que también fortalecerá el acceso a tratamientos de calidad para miles de dominicanos y extranjeros que sueñan con formar una familia”, afirmó.

La fecha del congreso está programada para celebrarse los días 13 y 14 de noviembre de 2026 en el Hotel Crowne Plaza Santo Domingo, y contará con un programa académico de alto nivel que incluirá sesiones plenarias, simposios, talleres prácticos y espacios de networking, enfocados en las últimas tendencias y avances en reproducción asistida.

Según los directivos de ADOMERE, este encuentro busca impactar directamente en la mejora de las prácticas clínicas, promover el acceso a evidencia científica actualizada y fomentar alianzas estratégicas entre profesionales del sector, en un contexto donde la demanda de servicios de fertilidad continúa en aumento en la República Dominicana.

La organización del evento estará a cargo de la empresa Turenlaces, y los interesados pueden obtener más información a través de las cuentas de Instagram @adomere_rd y @turenlaces.

Sobre ADOMERE

La Asociación Dominicana de Medicina Reproductiva (ADOMERE) es una entidad científico-gremial que agrupa a profesionales y 14 centros especializados en reproducción asistida en la República Dominicana. Desde su fundación en 2025, trabaja para fortalecer el desarrollo de la medicina reproductiva en el país mediante la promoción del ejercicio ético, la formación continua y la actualización científica de sus miembros.

La organización impulsa iniciativas orientadas a mejorar la calidad de la atención médica, fomentar la investigación y facilitar el acceso a tratamientos de fertilidad, contribuyendo así al bienestar integral de las familias dominicanas.