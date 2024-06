Cuando Trujillo está muerto pero el trujillismo sigue más latente que nunca

Hace unos días y a propósito del 14J, fecha en la que se conmemora las gesta heroica y patriótica del 1J4, un movimiento de izquierda de la República Dominicana que luchó en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, se hizo pública la denuncia de que el Ministerio de Educación habría condicionado la aprobación como material educativo en las escuelas el documental “Las Expediciones de Junio: hacia la libertad o la muerte”, del director Fernando Quiroz, a que se incluyan en la investigación “aspectos positivos” de la dictadura.

Para nuestra suerte esta penosa solicitud fue declinada por el también periodista, pero no me deja de sorprender las formas y las escalas en las que el pensamiento trujillista sigue impregnadas en nuestra idiosincrasia y más preocupante aún, en las mentes de quienes toman las decisiones que definen el presente y futuro de este país.

Tengo 27 años, y de pequeña lo más cerca que estuve de saber algo de lo que significó el régimen trujillista eran las historias que mi abuela que me contaba que la vistieron de negro de pies a cabeza a ella y sus hermanitos el día del entierro del “Jefe”. Para mi fortuna he podido rodearme de gente que sí lo ha vivido de cerca y todavía luchan por una memoria histórica que impida la impunidad a través de mecanismos como una comisión de la verdad.

De todo esto me parece tan irónico que los “demócratas” de hoy sean precisamente los que promuevan e idolatren las tiranías del ayer (y las que están por brotar hoy), claro siempre apoyados de los mitos y falacias construidos en el relato que favorece a quienes sí se beneficiaron durante y después del régimen.

Los 30 años de la dictadura sumados a los 12 de Balaguer apagaron muchas lumbreras de esa generación, siempre me pregunto qué hubiese pasado si todos esos jóvenes brillantes no hubiesen sido asesinados y silenciados por defender con valentía sus ideas, quizás yo no estuviera hablando de esto si así fuera, quizás.

Lo sucedido es sólo una muestra de esa “herencia» cultural que aún permanece que se manifiesta en conductas que van desde legitimar la violencia de género hasta las prácticas policiales de ajusticiamiento disfrazadas de “intercambios de disparos” bajo la consigna “mano dura contra la delincuencia.”

Ojalá el documental realizado por Quiroz que trata sobre las expediciones del 14 y 20 de junio de 1959 lideradas por el Movimiento Revolucionario 14 de Junio pueda llegar a las escuelas dominicanas que tanto necesitan conocer su historia y moldear su sentido crítico.

Y si me preguntaran si tiene algún aspecto positivo un régimen autoritario, represivo y dictatorial bueno diría que sí, su fin.