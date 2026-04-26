Universidad Corporativa USA CAMPUS de Miami entrega Doctorado Honoris Causa al escritor y periodista dominicano Marino Báez

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

La Universidad USA CAMPUS de Miami y el Corporativo DD by Marco Ontiveros, entregaron el pasado sábado al escritor y periodista, Marino Báez, el Doctorado Honoris Causa, en atención a sus cualidades personales, su sobresaliente trayectoria profesional y sus contribuciones a favor de la Patria, la sociedad y la humanidad.

La graduación de entrega del doctorado al escritor y periodista Báez, quien tiene más de doce años residiendo en Estados Unidos, se desarrolló Online desde la ciudad de Miami y estuvo coordinado por la Doctora HC, Raysa López (La Dra. Conciencia), Rectora de la Universidad Corporativa USA CAMPUS y el Dr. Marco Ontiveros, presidente del Corporativo.

En el montaje de la entrega de reconocimiento que también reconoció a profesionales de otros países latinoamericanos, también participa la institución denominada ReikiZenLife Holistic & Conscious Center. El Doctorado Honoris Causa, es la octava entrega, correspondiente a este 2026.

De acuerdo con las declaraciones de los anfitriones del evento, dicho Doctorado, es un reconocimiento honorífico de prestigio internacional que celebra la excelencia y el impacto en diversos campos y aunque en su primera fase la modalidad es Online, pues ya se trabaja el montaje para la celebración de una multitudinaria ceremonia presencial donde todos los galardonados recibirán el diploma en un acto formal como lo demanda la Universidad Corporativa.

La doctora Raysa López, Rectora del Recinto Universitario USA CAMPUS, también afirmó que dicho Doctorado Honoris Causa es una distinción otorgada a personas excepcionales, cuya trayectoria ha dejado una huella significativa en la sociedad, ya sea en educación, sanación, liderazgo, literatura, innovación o impacto social.

López, también presidenta de la Red Mundial de Escritores (RME), dijo que los elegidos para recibir el Doctorado Honoris Causa son personas que siguen impactando el mundo mediante sus valiosos aportes, razón por la que, son dignos de recibir los más altos honores ante una comunidad internacional de líderes y agentes de cambio.

Tras recibir tan alta distinción, el escritor y periodista Marino Báez, expresó que recibe este Doctorado Honoris Causa con profunda humildad y más que un título personal lo considera como un tributo a los pilares que sostienen el espíritu humano, debido a la solidaridad que nos une, la entrega desinteresada y esa resiliencia que nos permite florecer incluso en la adversidad.

Báez aseguró que la literatura y la investigación no son sólo disciplinas académicas, sino el arte de aprender a aprender, porque a través de las letras, descubrimos que el esfuerzo intelectual y el emprendimiento de nuevas ideas son el verdadero sostén de la felicidad. Como dijo Jorge Luis Borges: “Que otros se jacten de las páginas que han escrito; yo me enorgullezco de las que he leído”.

También exhortó a la juventud a investigar, tras considerar que la lectura es el combustible de la escritura, y ambas son las herramientas de libertad más poderosas que existen. “Debemos invertir en la educación, ya que no hay activo más valioso para el desarrollo sostenible de un ser humano que un pensamiento crítico y cultivado”, aseguró.

Marino Báez es un escritor y periodista, residente en los Estados Unidos y ha publicado las obras literarias: “La Tapa”, “Ideario. Vivencias Conceptuadas”, “El Amigo de la Sombra”, “Palpitares de Bonao. Memorias de Guaroa Moreta”, “Raíces de mi Bonao”, “Sin Demoras. El Éxtasis del Silencio”, “Cánticos del Infinito” y Preludio Entre Barreras”.