Gobierno de EE.UU. mantiene agenda tras tiroteo en evento con Trump y su gabinete

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El tiroteo que obligó a evacuar al presidente estadounidense, Donald Trump, y a varios altos cargos de su Gobierno el sábado ha puesto el foco en los protocolos que se emplean en el país para garantizar la seguridad presidencial y nacional.

En redes sociales y en medios de comunicación, varias figuras políticas expresaron este domingo sus opiniones acerca de los protocolos empleados en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), celebrada en el hotel Hilton de Washington y a la que acudieron Trump, la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance, y los secretarios de Estado, Marco Rubio; Guerra, Pete Hegseth; Tesoro, Scott Bessent, y Salud, Robert Kennedy Jr.

También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; la directora de Seguridad Nacional, Tulsi Gabbard, y el director del FBI, Kash Patel.

Trump no alterará su agenda tras el tiroteo

En cambio, el fiscal general interino, Todd Blanche, aseguró a la cadena CBS que el Gobierno Trump no dejará de participar en eventos como el de anoche y subrayó la rápida actuación del Servicio Secreto a la hora de detener a Cole Allen, el hombre que trató de entrar armado en la sala de baile donde se celebraba la cena.