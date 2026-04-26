Policía Nacional confirma hallazgo del cuerpo de Reynaldo Lanfranco Dilone en Sabana Iglesia

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La Policía Nacional informa que, en relación con el hallazgo del cuerpo sin vida de quien en vida respondía al nombre de Reynaldo Antonio Lanfranco Dilone, quien había sido reportado como desaparecido en fecha 21 de abril, fue encontrado la tarde de hoy en estado de descomposición, en una finca ubicada en el sector Arroyo Zalaya, callejón San Pablo, distrito municipal de Sabana Iglesia.

Al lugar acudieron de inmediato las autoridades competentes, quienes realizaron el levantamiento correspondiente conforme a los protocolos establecidos.

De acuerdo con el informe preliminar del médico legista actuante, el cuerpo no presenta signos visibles de violencia. Posteriormente, fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

El cadáver fue identificado por sus familiares, quienes manifestaron que el fallecido atravesaba un cuadro depresivo y había mostrado una conducta de aislamiento en los últimos días.

La Policía Nacional expresa su solidaridad con los familiares y seres queridos en este difícil momento, al tiempo que reitera su compromiso de continuar las investigaciones con el debido respeto, transparencia y apego a la verdad, garantizando siempre la dignidad humana.