El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo reveló este miércoles que la nueva cédula de identidad tendrá una vigencia de 12 y hasta 20 años de vigencia según de la edad de la población.

La misma está dividida en cuatro escalas.

El primer grupo está compuesto por personas en edades de 18- 35 años, la cual tendrá validez de 12 años».

El segundo grupo de 36 a 60 años tendrá valía de 16 años.

Mientras, que las personas entre edades de 61 o más contarán con 20 años para cambiar el documento de identidad.

Y los menores que va de 12 a 17 años.

«Si bien es cierto que la ley habla que los menores de edad a los 12 años podrán tener su cédula de identidad, no menos cierto es que este pleno todavía no ha comenzado a implementar la cédula de identidad para menores de 12 a 18 años», explicó.

Aclaró que lo que siempre se ha implementado es de 16 y 17 años.

«Una vez que concluya el proceso y de una socialización con todos los sectores, sobretodo lo que tiene que ver con la infancia, lo que la JCE se abocará oportunamente a la cédula de los menores de 12,13,14, 15,16 y 17 años».

Luego, de que esa población llegue a la mayoría de edad «por lógica a los 18 años se cambia el plástico».

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Más caracteristicas de la nueva cédula

La nueva cédula vendrá en material policarbonato con quemado láser, un chip, además del código QR.

De igual forma, en cuanto a la seguridad, la misma será de fábrica.

El nuevo documento tendrá incorporado un conjunto de nuevas innovaciones que la diferencian sustancialmente de la actual cédula.

En ese sentido y, dentro de las nuevas ventajas que tendrá la nueva Cédula de Identidad y la Cédula de Identidad y Electoral electrónicas, es preciso señalar que, el chip que tendrá incorporado, será seguro (circuito criptográfico) que almacenará información personal y biométrica del ciudadano de forma cifrada, utilizará protocolos de comunicación seguros para evitar la lectura no autorizada y protegerá contra clonación y manipulación de las informaciones que contiene el chip.

Asimismo, permitirá la autenticación biométrica, mediante la cual se vinculará el documento a características únicas del titular (huellas dactilares, foto, datos del ciudadano), con esto aseguramos que, aunque alguien tenga físicamente el documento, no pueda usarlo sin la coincidencia biométrica con el dueño de la identidad.

En lo relativo a la firma y los certificados digitales, estas innovaciones permitirán verificar que la información del chip fue emitida por la Junta Central Electoral (autoridad competente) y no ha sido alterada desde su emisión en el Centro de Cedulación, mediante estos certificados los ciudadanos podrán realizar transacciones electrónicas seguras y autenticación en línea.

¿Cómo se entregará la nueva cédula de identidad electoral?

El proceso de distribución será distinto al de años anteriores. En lugar de simplemente intercambiar la cédula antigua por la nueva, la JCE está trabajando en una depuración del registro civil para garantizar que cada ciudadano esté al día en su estatus legal.

El criterio establecido por la JCE es “acta por cédula, cédula por voto”, lo que significa que cada persona deberá estar correctamente registrada antes de recibir el nuevo documento.

Este proceso permitirá la creación de un nuevo padrón electoral más seguro y con menos riesgos de suplantación de identidad.

