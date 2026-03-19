Las 10 caras del Clásico Mundial 2026: ¿Quiénes fueron los protagonistas del evento?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El Clásico Mundial de Béisbol de 2026 no solo batió récords financieros, sino que también creó leyendas.

Desde un estudiante de secundaria de 17 años que se enfrentó a los Jugadores Más Valiosos de la MLB hasta un bullpen aguerrido que silenció a la alineación más cara de la historia, las historias humanas de este torneo se contarán durante décadas.

1. Maikel Garcia (Venezuela)

Maikel Garcia

La estrella de los Kansas City Royals fue el alma del equipo campeón. García lideró el torneo con 10 hits y un promedio de bateo de .385, brillando en cada momento decisivo. ¿Su swing más icónico?

El sencillo productor que rompió el empate en la semifinal contra Italia y que llevó a Venezuela a su primera final.

2. Shohei Ohtani (Japón)

Shohei Ohtani

Si bien el reinado de Japón como campeón terminó en cuartos de final a manos de Venezuela, Shohei Ohtani siguió siendo la principal atracción del torneo.

Empató en el liderato del torneo con 3 jonrones y registró un impresionante OPS de 1.842, recordándole al mundo por qué es un talento excepcional, de esos que solo aparecen una vez cada siglo.

3. Junior Caminero (República Dominicana)

Junior Caminero

La principal promesa dominicana de los Tampa Bay Rays aprovechó el escenario mundial para presentarse como profesional.

Caminero igualó el récord del torneo con 3 jonrones, contribuyendo a que la ofensiva dominicana, el "Plátano Power" anotara más de diez carreras en varios partidos antes de su batallada eliminación en semifinales.

4. Joseph Contreras (Brasil)

Joseph Contreras

El hijo del ex pelotero José Contreras se convirtió en una sensación mundial.

Con tan solo 17 años y aún en la escuela secundaria, alcanzó las 97.8 mph en el radar y, en un momento memorable, provocó una jugada de doble eliminación de Aaron Judge, demostrando que la próxima generación de talento brasileño ya está aquí.

5. Fernando Tatis Jr. (República Dominicana)

Fernando Tatis Jr.

Se convirtió en el motor principal de las carreras dominicanas al liderar el torneo en remolcadas con 11.

Su capacidad para batear con corredores en posición anotadora fue vital para el avance del equipo.

6. Omar López (Venezuela)

Omar López

El mánager venezolano tuvo que sortear un "campo minado" de restricciones de pitcheo de la MLB. La mañana de la final, recibió mensajes de texto de tres equipos de la MLB que le prohibían usar a sus relevistas.

López pasó horas negociando por teléfono, y finalmente logró armar un bullpen que limitó a Estados Unidos a tan solo tres hits.

7. Vladimir Guerrero Jr. (República Dominicana)

Vladimir Guerrero Jr. se desliza de cabeza en el plato en el segundo acto.AP

"Vladdy" fue el líder emocional y el bateador más temido del lineup dominicano. En los cuartos de final ante Corea, protagonizó la jugada del partido al anotar una carrera clave tras un deslizamiento acrobático en el plato, y cerró el torneo con un OPS de 1.054.

8. Eugenio Suárez (Venezuela)

Eugenio Suárez

Todo campeonato necesita un momento heroico, y Eugenio Suárez lo dio.

En la parte alta de la novena entrada del partido por el título contra Estados Unidos, con el juego empatado 2-2,

Suárez conectó un doblete decisivo que impulsó una carrera, enviando la pelota al hueco entre el jardín izquierdo y el central.

9. Dante Nori (Italia)

Dante Nori

Mori fue el líder ofensivo de Italia, la sorpresa del Clásico Mundial.

Terminó con un promedio de .400 y seis carreras impulsadas, lo que ayudó a los italianos a lograr grandes sorpresas y avanzar más de lo que nadie predijo en un grupo que incluía a Estados Unidos y México.

10. Ondrej Satoria (República Checa)

Ondrej Satoria

Demostrando que la magia de 2023 no fue casualidad, el "lanzador electricista" checo regresó al montículo.

El lanzador semiprofesional, que trabaja como electricista, volvió a dominar bateadores profesional con sus pitcheos poco convencionales.