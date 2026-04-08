República Dominicana
Más de 850 atletas vienen al Clasificatorio Taekwondo
Evento regional inicia mañana y en el mismo los participantes se disputarán 164 plazas para Santo Domingo 2026. Organizadores también anunciaron el Dominican Open
A partir de mañana, el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte acogerá, hasta el próximo domingo, el clasificatorio de Taekwondo para los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y el Dominican Open, un evento que otorga puntos para el ranking mundial de la disciplina.
Ambos eventos reunirán a más de 850 competidores de la región y naciones de otros continentes.
El anuncio fue hecho ayer en rueda de prensa que encabezaron el ministro de Deportes, Kelvin Cruz y el presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, Miguel Camacho, en el Salón James Rodríguez del Ministerio de Deportes y Recreación.
Ambas actividades convertirán a República Dominicana en el centro de atención del deporte regional. Entre los más de 850 atletas de distintas naciones que se registraron para las dos competencias se incluyen grandes figuras que son campeones olímpicos y medallistas mundiales,
Deportes
¡Gran reto! RD acogerá clasificatorio taekwondo Juegos Centroamericanos y del Caribe
Primitivo Cadete
Miguel Camacho explicó que se disputarán 164 boletos para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Las competencias se dividirán en peleas individuales (masculinas y femeninas) y la modalidad por equipos.
Por su parte, Kelvin Cruz resaltó que el taekwondo da un paso hacia adelante en ruta a los Centroamericanos y del Caribe.