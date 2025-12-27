Abadina cita prioridades 2026

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional afrontará grandes retos para el año 2026.

Organizar todos los eventos en las categorías menores, así como los programas de capacitación de jueces, árbitros y personal de apoyo, además de la organización y montaje de los Torneos Superiores Masculino y Femenino, serán de los principales desafíos que enfrentará el nuevo Comité Ejecutivo que acaba de ser electo en las recientes elecciones en la Abadina.

Su primera reunión

En su primera reunión, la directiva, que ahora preside el joven dirigente deportivo, Edwin Castillo (Tatico), allí se fijó una hoja de ruta modernizadora basada en la tecnología, la transparencia y una política de puertas abiertas.

En la reunión estuvieron presentes, además de Edwin Castillo (Tatico), presidente; Héctor Junior Gil, vicepresidente; el Inmortal del Deporte, José -Boyón- Domínguez, secretario general; Raúl Peña (Koby), tesorero; Alex López, secretario de Organización; y Santos María en la dirección de prensa. Igualmente, los vocales Cristóbal Encarnación, César Pilarte y Anthony Fernández.

Respaldo de FEDOMBAL

La nueva directiva mostró un agradecimiento especial a la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) por su cálida bienvenida y su reiterada intención de brindar apoyo incondicional a esta gestión. También rindió el reconocimiento a las demás instituciones importantes del Distrito Nacional que han manifestado su compromiso con el fortalecimiento del deporte en la capital.

En un gesto de apertura, el Comité Ejecutivo invitó a todos los clubes y a los miembros de directivas pasadas a integrarse a las comisiones de trabajo. “La unión hace la fuerza”, expresó Castillo.