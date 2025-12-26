Atletas especiales de boliche demostraron habilidades en 2025

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Los atletas especiales con una actuación estupenda en las actividades deportivas durante el 2025, demostraron que el deporte es para todos y cada persona tiene su espacio para demostrar sus habilidades en las canchas, del Sebelén Bowling Center.

Jóvenes y adultos con discapacidad se han integrado a los eventos deportivos no como espectadores, sino como actores de primera línea. En el año 2025 que va camino a su final, los atletas con discapacidad, que forman parte de Olimpíadas Especiales, se han destacados en diferentes eventos en boliche, atletismo, danza y baloncesto, teniendo como disciplina principal el boliche que han recibido de parte del Sebelén Bowling Center, con el apoyo del inmortal Rolando Sebelén, quien en cada evento lo invita a participar y compartir con todos los bolicheros.

La gran alegría es cuando tumbando los pines y al final de la jornada reciben sus medallas y trofeos, que lo llena de emoción y muestran con orgullo sus triunfos. Disfrutaron y mostraron sus habilidades deportivas al participar en el torneo de boliche en la celebración del 30 aniversario del Sebelén Bowling Center, el escenario deportivo que es su hogar en el deporte por el apoyo que le brindan los ejecutivos.

Es una tradición que en cada evento que se celebra en el SBC, los atletas con discapacidad tienen su lugar especial y las atenciones que se merecen .

Los jóvenes reciben el apoyo de su familia, donde pueden ver a los padres, abuelos y amistades para estar a su lado.

Es una tradición que los atletas especiales son los primeros en llegar y es notoria la alegría que irradian a los presentes para compartir.

En cada participación los atletas reciben el saludo de bienvenida por parte del inmortal del Deporte Rolando Sebelén, quien le dice “han llegado a su casa”.

Los ganadores

Los bolicheros especiales que ganaron fueron los siguientes: en parejas Gustavo Vargas y Orville Cambell, con 1.957 pines. Aida Carrasco y Ligher Parra, con 1, 818 pines y Ana Pabely y Miguel Levy, 1,556. En individual femenino Claudin Moquete. En masculino Orville Cambell, Ligherh Parra y Gustavo Vargas.

Al finalizar la jornada los atletas que lograron los primeros lugares en las diferentes categorías recibieron sus medallas y las felicitación de los presentes. Atletas especiales de Olimpiadas Especiales en República Dominicana comparten momentos de gran alegría y camaradería en el boliche, particularmente en el Sebelén Bowling Center, donde participan en torneos especiales, desarrollan habilidades y celebran eventos como el Día de los Padres, demostrando sus talentos y recibiendo apoyo de familiares y figuras deportivas como Rolando Sebelén. Estos eventos no solo son competencias, sino espacios de integración, celebración y desarrollo deportivo, con triunfos en parejas e individuales.

Los jóvenes atletas disfrutan y comparten las medallas y los trofeos que ganan en cada evento que se celebra en el SBC.

Los familiares y los visitantes al SBC, disfrutan al ver a estos atletas, que demuestran que cuando se puede se puede.