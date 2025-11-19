Abasaro anuncia XXIV campeonato basket Superior

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Baloncesto de Santiago Rodríguez (Abasaro) y el Comité Organizador anunciaron la celebración del XXIV torneo superior con refuerzos, dedicado en esta edición a conmemorar los 50 años de Coopsano.

El evento deportivo iniciará el sábado 22 de este mes con el tradicional “salto al centro” en el polideportivo José “Chachito” Carrasco. Participarán los cuatro equipos tradicionales de la ciudad: el Club Deportivo La Joya, el Club Pueblo Arriba (CPA), el Club El Sueño y el Club Gilson García (CGG).

Modesto Taveras, presidente de Abasaro, agradeció el respaldo institucional y destacó el trabajo “en tiempo récord” del comité organizador. “Hemos trabajado con responsabilidad para garantizar que la tradición deportiva de la ciudad se mantenga viva. Ha sido un esfuerzo conjunto de los clubes, colaboradores, autoridades y el comité organizador”, puntualizó Taveras.

Por su parte, César Saint-Hilaire, presidente del comité organizador, resaltó la visión estratégica del torneo, haciendo hincapié en la exposición de las marcas, la seguridad y la digitalización del evento. Tendremos un año de recuperación”, dijo.