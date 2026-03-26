Abeprosado anuncia 3ra edición torneo

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La Asociación de Béisbol de la Provincia Santo Domingo (Abeprosado) anunció oficialmente la celebración de la tercera edición del Torneo de Béisbol Superior de la Provincia Santo Domingo (TBES-PSD), el cual se disputará por la prestigiosa Copa Seaboard “Energía Limpia”.

La justa está programada para inaugurarse el próximo domingo 12 de abril en el Estadio de Béisbol Los Trinitarios, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del país.

El anuncio fue realizado por Cristian Pimentel, presidente de Abeprosado, durante un encuentro con la prensa deportiva celebrado en Marcu’s by Digna Restaurant Buffet, ubicado en la marginal de la autopista Las Américas.

Pimentel destacó que esta nueva edición promete superar las expectativas en términos de organización y calidad competitiva, además de anunciar el regreso de la premiación al Jugador Más Destacado de la Semana, actividad que se llevará a cabo cada miércoles en Marcu’s Restaurant.

Además, informó que el equipo campeón recibirá un premio en metálico.

“El béisbol es parte esencial de nuestra identidad, y con este torneo seguimos creando oportunidades para que nuestros peloteros muestren su nivel”.

Los directivos de Abeprosado resaltaron el respaldo de Seaboard, cuyo apoyo ha sido clave para la realización del torneo, así como la alianza con la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas (Digecac), que trabajará en el acondicionamiento de estadios.