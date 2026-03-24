Angeles vencen Truenos en torneo nacional pequeñas ligas

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Los Angeles Orientales vencieron 10-7 a los Truenos del Este, en la continuación del Torneo Nacional de Béisbol de Pequeñas Ligas 13-14 años, dedicado a la vicepresidenta Raquel Peña, por sus grandes aportes al deporte, efectuado en el complejo Juan José-Vivo- Carmona.

La tropa de los Angeles, dirigida por Abraham Solano (Frank) y sus asistentes Pedro Julio Milor y Yanaury Rodríguez, se apoyó en el brazo de Abiery Ureña y del bateador designado Jeremy Reyes

Ureña (1-0) se anotó la victoria en rol de relevo al tirar cinco episodios de dos imparables, tres carreras, con tres boletos y ocho ponches. Mientras que Reyes despachó doble y sencillo productores de cuatro carreras. Perdió Yedwin Lugo (0-1) al ser castigado con cuatro vueltas en uno y un tercio de episodios que lanzó.

Donaly Santana, Eliezer Mercedes, Argimiron Monegro, Wellington Castillo, Emmanuel Senfrs y Yancarlos Guerrero también aportaron a la ofensiva. Por los Truenos, Deelan Restituyo conectó dos imparables; Erick Ozuna y Elián Montes ligaron un hit.