Academia Luisito entrega incentivos

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La Academia Deportiva Luisito Mercedes hizo entrega de los premios metálicos a los equipos campeones del torneo navideño número 36 de la entidad béisbolera.

La institución enclavada en el play del club Naco repartió la suma de 480 mil pesos a los equipos.

El torneo navideño tuvo una especial dedicatoria al ingeniero Adolfo Pérez, director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

La entrega fue realizada en la oficina administrativa de la academia por Luis Miguel Mercedes (Luiggi) en representación de su padre Luisito Mercedes, presidente de la entidad lleva su nombre y apellido.

“La espera ha terminado y reina alegría para los equipos que se coronaron campeones en las diferentes categorías del magno evento”, dijo Luiggi.

Las ligas Orlando Martínez se coronó en 7-8 años), Tempe de Palavé (9-10), Rivas Ventura (11-12) , Papiro All Star en 13-14, 15-16 y 17-18 años y los profesionales por Niche Team.

Luisito agradece respaldo de Adolfo Pérez y Kelvin Cruz

Luisito Mercedes agradeció el gran respaldo de Adolfo Pérez y el ministro de Deportes, ingeniero Kelvin Cruz.

“Sin el apoyo de ellos habría imposible la realización del magno evento que reunió a más de dos mil 500 atletas en distintas categorías, además de equipod conformados por peloteros firmados.

El torneo contó con la participación de atletas en edades comprendidas entre los 7 y 18 años diseminados en 90 equipos y 20 profesionales.