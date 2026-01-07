La AFA amplía su juego fuera de la cancha con una nueva alianza global

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El anuncio se realizó en Estados Unidos, pero el mensaje apuntó mucho más lejos. En Las Vegas, y en el marco del Consumer Electronics Show, la feria de tecnología más influyente del mundo, la Asociación del Fútbol Argentino presentó a Lexar como nuevo Sponsor Global de las Selecciones Nacionales. El evento funcionó como una fotografía precisa del proceso de expansión internacional que la AFA viene desarrollando desde 2018.

La escena reunió perfiles distintos, pero con un hilo común. La conducción estuvo a cargo de Sergio Goycochea, ex arquero de la Selección Argentina y una de las figuras históricas del fútbol nacional, que fue enlazando la conversación institucional con la experiencia deportiva. A su lado, Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA, aportó la mirada estratégica sobre el camino recorrido en los últimos años.

AFA

Petersen recordó que hace ocho años la AFA se propuso un objetivo concreto: construir una marca global y transformar a la institución en un actor con presencia sostenida en mercados estratégicos como China, Estados Unidos, India, Medio Oriente y Latinoamérica. Ese proceso, explicó, implicó una transformación profunda del posicionamiento internacional de la entidad, que hoy se refleja en más de 100 acuerdos comerciales activos en todo el mundo.

La incorporación de Lexar como Sponsor Global se inscribe en ese recorrido. La compañía tecnológica, nacida en Estados Unidos y reconocida por su liderazgo en soluciones de almacenamiento y memoria de alto rendimiento, se suma a la AFA en un momento clave de su expansión internacional. La alianza se apoya en valores compartidos como la excelencia, el alto desempeño, la innovación constante y una visión estratégica de largo plazo.

Desde el plano deportivo, la conversación tomó otro matiz. Roberto Ayala y Walter Samuel, integrantes del cuerpo técnico campeón del mundo, pusieron el foco en lo que este crecimiento institucional significa puertas adentro. Ambos coincidieron en que el fortalecimiento de la estructura permite mejorar las condiciones de trabajo, seguir desarrollando el predio de la AFA e incorporar tecnología aplicada al desarrollo y la formación de futbolistas.

Ayala destacó que el crecimiento institucional es clave para el futuro de las Selecciones Nacionales y para garantizar que los futbolistas cuenten con los mejores recursos posibles. Samuel, por su parte, subrayó la importancia de que compañías líderes acompañen el proceso en un año cargado de compromisos y expectativas deportivas, y agradeció a Lexar por sumarse al proyecto y por la iniciativa de realizar el encuentro en Estados Unidos.

La elección del CES como escenario no fue casual. El evento reúne cada año a las principales compañías e innovadores de la industria tecnológica global y se ha convertido en un espacio clave para marcas que buscan posicionamiento internacional. Para la AFA, presentarse en ese contexto refuerza una estrategia que integra deporte, tecnología y desarrollo institucional.

Más allá del anuncio puntual, el encuentro dejó una idea clara. La expansión global de la AFA no se sostiene únicamente en los resultados deportivos, sino en una planificación institucional que apunta a consolidar la marca, sumar aliados estratégicos y generar condiciones que impacten tanto dentro como fuera de la cancha. En Las Vegas, ese mensaje se expresó sin estridencias, pero con claridad.