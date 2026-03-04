Pasaporte electrónico: Habilitan citas en el Centro de los Héroes y Megacentro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- La Dirección General de Pasaportes (DGP) informó que ya está disponible el agendamiento de citas para la emisión del nuevo pasaporte electrónico en sus oficinas del Centro de los Héroes (antigua sede) y Megacentro.

A partir de ahora, los ciudadanos podrán seleccionar estas dos sucursales al momento de programar su cita, lo que facilitará el acceso al trámite y ampliará las opciones disponibles para obtener el nuevo documento de viaje.

“La habilitación de estas oficinas forma parte de nuestro compromiso de acercar el pasaporte electrónico a la ciudadanía, con más disponibilidad, mayor comodidad y estándares de servicio de calidad”, afirmó el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez.

La captura de datos en el Centro de los Héroes iniciará el 16 de marzo, en horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

En Megacentro comenzará el 23 de marzo, en horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y los sábados de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

El pasaporte electrónico tiene una vigencia de 10 años para adultos y de 5 años para menores de 18 años, con un costo de RD$6,700.

Con esta habilitación, la institución continúa avanzando en la implementación del nuevo documento, brindando a la población mayores facilidades para iniciar el proceso en puntos estratégicos del Gran Santo Domingo.

Las autoridades exhortan a los interesados a agendar con anticipación y verificar los requisitos correspondientes antes de asistir a su cita, a fin de garantizar una atención ágil y eficiente.

Se recuerda que la captura de datos inició el pasado 19 de febrero en la sede central, ubicada en la avenida John F. Kennedy esquina avenida Dr. Fernando Alberto Defilló.

En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido o con menos de seis meses de vigencia, por pérdida, deterioro o agotamiento, así como quienes soliciten su libreta por primera vez.

El despliegue del pasaporte electrónico se realizará de manera gradual para garantizar la agilidad del proceso en todas las oficinas.

Documentos requeridos

Para tramitar el documento de viaje es indispensable presentar: