¡Agonía! Las peores rachas de derrotas modernas en las Grandes Ligas

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Esta semana, los fieles seguidores de los Mets finalmente respiraron aliviados.

Tras 12 derrotas consecutivas que amenazaban con hundir su temporada antes de mayo, los Mets de Nueva York consiguieron una victoria por 3-2 sobre los Mellizos de Minnesota el miércoles por la noche.

La racha de 12 derrotas consecutivas representa la cuarta más larga en la historia de la franquicia, solo superada por las pesadillas de la era de expansión de principios de la década de 1960 y la mala racha de 1982.

Estos son los infames equipos a los que los Mets estuvieron a punto de unirse este mes:

Filis de Filadelfia de 1961 (23 juegos)

Los Filis de Filadelfia de 1961 ostentan el dudoso récord de la racha de derrotas más larga en la historia moderna de la Liga Nacional.

Durante casi un mes (del 29 de julio al 20 de agosto), los Filis perdieron 23 juegos consecutivos. A diferencia de los Mets actuales, que cuentan con una nómina récord, aquel equipo de los Filis era joven y simplemente había olvidado cómo ganar, recibiendo 100 carreras más que las que anotó durante esa racha.

Orioles de Baltimore de 1988 y Medias Blancas de Chicago de 2024 (21 juegos)

Los Orioles comenzaron la temporada de 1988 con un récord de 0-21, un inicio catastrófico que sigue siendo el referente de la mala racha al inicio de una temporada.

Hace apenas dos temporadas, los Medias Blancas de Chicago de 2024 igualaron este récord de la Liga Americana, perdiendo 21 partidos seguidos durante una temporada en la que establecieron el récord moderno de derrotas totales en una sola temporada (121).

Mets de Nueva York de 1962 (17 juegos)

Los fanáticos actuales de los Mets tal vez consideren histórica la racha actual de 12 juegos perdidos, pero no se compara con la de los Mets "originales".

El equipo de expansión de 1962 perdió 17 juegos seguidos, terminando con un récord de 40-120. Esa racha aún se mantiene como el récord de la franquicia, seguida de cerca por dos rachas de 15 juegos perdidos en 1963 y 1982.