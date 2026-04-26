Santiago enfrenta inundaciones repentinas tras intensa lluvia

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Un fuerte aguacero registrado la tarde de este sábado en Santiago provocó inundaciones repentinas y taponamientos en varias zonas del municipio, generando momentos de preocupación entre conductores y residentes.

Pasadas las 3:30 de la tarde, las lluvias impactaron sectores vulnerables como El Hoyo de El Ciruelito (parte final), Hoya de Caimito, la avenida 27 de Febrero, Yapur Dumit, la avenida Antonio Guzmán, la Circunvalación y Los Jardines Metropolitanos, donde el agua se acumuló de forma rápida en calles y avenidas.

Aunque el nivel del agua aumentó de manera considerable en estos puntos, las inundaciones fueron momentáneas y, en aproximadamente 30 minutos, las vías comenzaron a despejarse hasta retornar a la normalidad.

Las precipitaciones habían sido anunciadas previamente, lo que permitió cierta preparación ante posibles desbordamientos de cañadas y acumulación de agua en zonas propensas. Hasta el momento, no se han reportado situaciones fuera de lo habitual ni daños de gravedad.

Las autoridades atribuyen la rápida normalización, en parte, a los trabajos de limpieza de drenajes, cañadas y recogida de desechos sólidos que se realizan en la ciudad, lo que ayuda a reducir el impacto de este tipo de eventos.

Pese a esto, se insiste en la importancia de evitar lanzar basura a las calles durante las lluvias, así como no intentar cruzar corrientes de agua en calles o cañadas, debido al riesgo que representan tanto para peatones como conductores.