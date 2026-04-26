Tragedia enluta a San Gerónimo: fallece anciano atropellado por motorista

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La comunidad del sector San Gerónimo, en el Distrito Nacional, se encuentra consternada tras el fallecimiento de Leslis Santana, de 89 años, quien perdió la vida la tarde del jueves al ser embestido por un motociclista de la ruta Núñez de Cáceres mientras intentaba cruzar la vía pública.

El hecho, registrado por cámaras de seguridad, ocurrió cuando Santana regresaba a su hogar luego de realizar compras en un supermercado cercano. Testigos relatan que varios motoristas se habían detenido para permitirle cruzar con seguridad, pero la imprudencia de otro conductor, que rebasó sin precaución, terminó provocando el impacto fatal.

Un vacío en la familia

Don Leslis, quien estaba próximo a cumplir 90 años en julio, era considerado un hombre ejemplar y activo dentro de su comunidad. Sus familiares lo recuerdan como alguien independiente y lleno de vitalidad.

“Es una pérdida irreparable causada por la falta de conciencia vial. No fue un simple accidente, sino el resultado de la irresponsabilidad de quienes no respetan la vida de los peatones”, expresó un allegado.

La familia Santana exige una investigación exhaustiva y que se aplique la ley al responsable.