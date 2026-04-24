MLB: Los partidos más emocionantes del fin de semana 22-24 de abril

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

La jornada de las Grandes Ligas (MLB) para este fin de semana está repleta de enfrentamientos de alto nivel entre equipos con récords de élite y un buen comienzo de temporada.

Echemos un vistazo a los partidos más interesantes de este fin de semana:

Chicago Cubs vs. Dodgers de Los Ángeles (10:15 PM)

Los Chicago Cubs (16-9) llegan a la serie como uno de los equipos más calientes de la liga, con una racha de nueve victorias consecutivas antes de su viaje a la Costa Oeste.

Los Dodgers de Los Ángeles (17-8), por su parte, ostentan el mejor récord como locales de la Liga Nacional, con 9 victorias y 3 derrotas.

El duelo de lanzadores entre los Cubs y los Dodgers sigue siendo el punto central, y se espera que ambos managers se apoyen en sus rotaciones para frenar a los bateadores rivales.

Filis de FIladelfia vs. Bravos de Atlanta (7:15 PM)

A pesar de la disparidad en los récords, esta sigue siendo una de las rivalidades más intensas del béisbol. Los Bravos de Atlanta llegan con el mejor récord de la liga (18-8) y buscan derrotar rápidamente a sus rivales de división.

Los Filis de Filadelfia (8-17), por otro lado, necesitan desesperadamente un revulsivo que les permita superar un flojo mes de abril.

New York Yankees vs. Houston Astros (8:10 PM)

Los Yankees de Nueva York (16-9) viajan a Houston como líderes de la División Este de la Liga Americana, con una racha de seis victorias consecutivas.

Si bien los Astros (10-16) han tenido dificultades para encontrar la regularidad, una serie contra Nueva York en casa suele ser el escenario donde recuperan su ritmo.

Este partido presenta un duelo de lanzadores de alto nivel y tiene importantes implicaciones para los playoffs, incluso tan temprano en la temporada.

Pittsburgh Pirates vs. Milwaukee Brewers

Dos clubes luchan por mantenerse relevantes en la competitiva División Central de la Liga Nacional.

Los Piratas de Pittsburgh (14-11) se han mantenido por encima del .500 gracias a una sólida diferencia de carreras, mientras que los Cerveceros de Milwaukee (13-11) buscan aprovechar su pitcheo veterano para escalar posiciones en la clasificación.