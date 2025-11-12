Águilas vencen a los Gigantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las Águilas Cibaeñas hicieron un rally de tres carreras en la primera entrada en ruta a una victoria 6-1 sobre los Gigantes del Cibao, partido correspondiente al Torneo de Béisbol Invernal, en el Estadio Cibao de aquí,

Con su victoria, los cibaeñas imponen terror a sus adversario cuando juegan en su casa al exhibir récord de 7-1 en el Estadio Cibao.

Además de mejorar su foja en 12-3 para encabezar la tabla de posiciones.

Mientras que los francomacorisanos colocan su récord en 5-9 para seguir hundido en el oscuro y frío sótano.

La victoria correspondió para el relevista Huáscar Ynoa (1-0), quien lanzó dos episodios en blanco de un hit y un ponche.

Perdió Cristopher Molina (0-1) al ser castigado con tres carreras, dos imparables, tres boletos y tres ponches en tres episodios.

Por los Gigantes, Johan Rojas, Jake Holton y Deyvison De Los Santos dispararon dos imparables.

Por las Aguilas, Aderlin Rodríguez y J.C. Escarra ligaron cuadrangulares; Angel Genao, Leody Taveras y Ezequiel Durán ligaron par de indiscutibles.