Itevo inviste 200 auxiliares de enfermería y otras áreas

El Instituto Técnico Vocacional (ITEVO) invistió 200 auxiliares de enfermería permitiéndoles ejercer funciones en la atención básica y apoyo en los centros de salud a nivel nacional.

En el acto también recibieron sus diplomas los nuevos profesionales en salud (farmacia, visitador médico, radiología, auxiliar de enfermería) y electricidad. También en belleza, tecnología (informática, reparación de celulares), secretariado, construcción, contabilidad y turismo (bartender, camarero), entre otras.

La ceremonia fue encabezada por Ismael de León, presidente del consejo de directores de la institución quien reafirmó el compromiso de la academia por lograr la inserción de sus egresados al empleo formal e incrementar el emprendimiento de jóvenes y adultos.

Los graduandos.

De su lado, Manuel Agramonte, coordinador técnico de la Dirección Nacional de Enfermería, resaltó que, debido al crecimiento del Instituto de Educación Técnico Vocacional, se tienen que celebrar dos, tres y cuatro graduaciones por provincia donde solo se efectuaba una.

Un año de avances impactando a la educación técnica a nivel nacional

Agramonte destacó que solo en este año, la institución ha entregado más de 50,000 técnicos en 2025, formando profesionales en áreas que mueven la economía dominicana.

En este año, sostuvo que cinco mil nuevos técnicos en Santiago, Higüey, San Pedro de Macorís, La Romana y Bonao, también recibieron sus certificaciones al adquirir las competencias para insertarse en el mercado laboral, impulsar la producción, contribuir con el fortalecimiento y crecimiento de la economía, pero sobre todo influir en el bienestar social.