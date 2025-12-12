Alejandro Tabilo habla sobre posible juego ante Djokovic

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El chileno Alejandro Tabilo (81° del ranking ATP) anticipó lo que será la serie de Copa Davis ante Serbia, elenco que podría contar con la presencia del exnúmero uno y multicampeón,

“Jano” confesó que lo mejor para el combinado es que los balcánicos no cuenten con la presencia de “Nole”, a quien supera en enfrentamientos individuales 2-1.

“Va a ser una serie muy dura contra Serbia y a ver si es que viene este hombre (Djokovic). Obviamente, para el público sería increíble que venga, pero para nosotros prefiero que no”, admitió el nacido en Toronto en conversación con el portal En Cancha replicada por ATON.

En la misma línea, “Ale” destacó que “le he ganado a Djere, Lajovic, a Kecmanovic también, así que va a ser una linda serie. Ojalá hacer lo mejor posible y darle una alegría, ya que parece que venimos muy bien en casa, así que ojalá usar esa localidad a favor”. El número dos de Chile manifestó su deseo de que “llegue mucha gente a apoyar, llegue o no llegue Djokovic, y salir con todo y tratar de darle la serie a Chile. Sería lindo jugar contra él en Chile, con todo el público. Sería increíble”.

Tabilo dio por superada la polémica con la Federación de Tenis por ir a un torneo de exhibición.