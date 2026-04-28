Alvarez y Ramírez ganan torneo de boliche en SBC

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La pareja integrada por Giancarlos Alvarez y Carlos Ramírez, conquistó el primer lugar en torneo de boliche Strike Nation, evento celebrado en parejas en las instalaciones del Sebelén Bowling Center contando con una gran participación de bolicheros.

Alvarez y Ramírez para ganar la justa lograron un total de 2,317 pines, en los seis juegos que vieron acción por el sistema de eliminación. En segundo lugar llegó la pareja integrada por César Mercedes y Gregory Morin Jr., con 2,216 pines derivados. La tercera Manino Fernández y Gabriel Ureña, con 2, 215.