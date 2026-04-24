Celebrarán torneo de boliche en parejas en el SBC

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

El tradicional y esperado torneo de boliche Strike Nation será celebrado mañana (sábado 25), con la participación de destacados jugadores en las instalaciones del Sebelén Bowling Center a partir de las 10:00 mañana. Los detalles de la justa deportiva fueron ofrecidos por el inmortal del Deporte, Rolando Sebelén, quien resaltó el entusiasmo que ha despertado la celebración. Se jugará en parejas con HDCP, con promedios del SBC. Con 80 % de 220. Promedio basado en la conversión USBC para las personas que no juegan en ligas. Se comenzará a jugar a las 10:00 de la mañana, pues el SBC tiene compromisos en la tarde.

Las competencias comenzarán con la celebración de tres juegos, donde clasificaron las primeras ocho parejas, luego un partido para seleccionar a las primeras cuatro pareja donde se definirá los lugares 1 -4 y 2 -3, luego la gran final para definir la pareja campeona.

Sebelén indicó que luego de las finales se llevará a cabo la premiación. Indicó que el evento será familiar y deportivo, por los premios.