América Móvil, a través de Claro Sports, llevará la emoción de los Juegos Olímpicos

Claro Sports llevará en exclusiva y sin costo adicional para los usuarios la emoción de los próximos Juegos Olímpicos a toda Latinoamérica, reafirmando su liderazgo en la transmisión de eventos deportivos de clase mundial y su compromiso con la difusión del deporte.

Gracias al acuerdo alcanzado con el Comité Olímpico Internacional (COI), América Móvil se consolida como titular de los derechos de medios para múltiples ediciones olímpicas, incluidos los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, los Juegos Olímpicos de Invierno French Alps 2030 y los Juegos Olímpicos Brisbane 2032, así como los Juegos Olímpicos de la Juventud en el mismo periodo.

El alcance de esta alianza abarca República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, garantizando que millones de personas en toda la región puedan disfrutar del movimiento olímpico a través de Claro Sports.

A través de este convenio, América Móvil obtiene derechos exclusivos de transmisión en Pay-TV y Pay-Digital, lo que permitirá a Claro y Claro Sports ofrecer todas las competencias, contenido especial y experiencias innovadoras alrededor del espíritu olímpico.

Kirsty Coventry, presidenta de la Comisión Ejecutiva del COI, destacó: “Estamos encantados de extender nuestra cooperación para asegurar una cobertura amplia y consistente de los Juegos Olímpicos en la región. AMX es un socio sólido y confiamos en que ofrecerá una experiencia de primer nivel a los aficionados.”

Arturo Elías Ayub, CEO de AMX Contenido, agregó: “Estamos comprometidos con seguir llevando experiencias innovadoras que acerquen a los aficionados al deporte y celebren el esfuerzo de los atletas. Los Juegos Olímpicos representan lo mejor del espíritu humano, y en Claro queremos que todos nuestros usuarios vivan esa emoción.”

Claro Sports: la casa del olimpismo en la región

Las transmisiones de todas las competencias se realizarán a través de los canales de Claro Sports, que cuenta con un equipo de comentaristas y analistas de gran experiencia, tras iniciar su recorrido olímpico en Sochi 2014.

Desde entonces, Claro Sports se ha consolidado como un referente continental en cobertura deportiva, proporcionando narrativas especializadas, producción de alta calidad y un acceso único a las historias de los atletas y las competencias.

Una experiencia olímpica disponible sin costo adicional

Con este acuerdo, los usuarios podrán disfrutar de la cobertura olímpica sin costo adicional, reafirmando la misión de América Móvil y Claro de ofrecer entretenimiento de calidad y accesible.

Claro Sports continuará poniendo al deporte y a la audiencia en el centro, impulsando la innovación y ampliando el alcance del movimiento olímpico en Latinoamérica, como lo ha hecho desde el inicio de su relación con el COI en 2014.