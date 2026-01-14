Albergue Olímpico reafirma el compromiso con los atletas

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Tras haber transcurrido cerca de 30 años de su fundación, el Albergue Olímpico (ALODOM) sigue siendo un refugió integral donde el atleta de alto rendimiento recibe un trato exquisito.

Así lo afirmó su director José Luis Bautista, quien desde que asumió el cargo ha estado enfocado en la renovación y mejoramiento de las instalaciones.

“Desde que tomamos las riendas como director del albergue creamos un espacio que ha servido para trabajar de la mano con la dirigencia olímpica, atletas y delegaciones internacionales que se alojan aquí cuando vienen a competencias internacionales, brindando un servicio de calidad, valorado por todo”, indicó.

Precisó que el buen servicio que se le brinda al atleta dominicano o extranjero hospedado aquí, es el requisito número uno que se le pide a los que trabajan en el Albergue para que lo brinden a los usuarios.

“El Albergue Olímpico” cuenta con área administrativa, hotel de 110 habitaciones, divididas en área VIP, PH y PM, pabellones de atletas, cocina industrial-comedor, lavandería para atletas, polideportivo, gimnasio, saunas, dispensario médico, cuarto para videojuegos y salones de reuniones”, agregó.

Además de generador eléctrico, parqueos para 300 vehículos, jardines interiores y una planta procesadora de agua.

Manifestó que el flujo de atletas que reciben oscilan entre 600 por mes, quienes están totalmente inmersos y concentrado en su preparación para sus respectivas competencias.

“El albergue también cuenta con una pista de atletismo que cumple con el rigor exigido por la Federación Dominicana de Atletismo (FDAA) y avalada por la Federación Internacional (FIA) para los entrenamientos del seleccionado nacional.

Así como una piscina con todos los requisitos y un polideportivo multiuso que se ha convertido en un espacio acogedor para deportes como karate, esgrima, boxeo, taekwondo, balonmano, judo y baloncesto”, apuntó.

Reglas

Con relación algunas normas que hay que respetar, Bautista señaló que no se acepta bebida alcohólica, ni fumar, ni llegar pasado de las 10 de la noche.

“Está tajantemente prohibido aquí hacer lo ante señalado por el bien del atleta y las normas establecidas por este albergue”, dijo.

Recordó que la entidad agrupa parte de los atletas competirán en los venideros XXV Juegos Centroamericanos “Santo Domingo 2026”, a celebrarse este año en el país, y donde se espera una destaca actuación de la delegación anfitriona.

Agradece confianza de Abinader y Cruz

El también comunicador, nativo de La Vega, aprovechó para agradecer la confianza depositada en él por el Presidente Luis Abinader y el ministro de Deportes, ingeniero Kelvin Cruz.

“Llegué aquí como la misión de seguir los pasos de mis antecesores ejecutivos y creo que lo he logrado, ya que este albergue ha seguido siendo el hogar de los deportistas”, dijo emocionado.

Aseguró estar muy optimista en el éxito alcanzará la selección dominicana en su participación en los Juegos de este año.

sus Logros como director

El joven comunicador dijo sentir gran satisfacción por haber rescatado la planta de agua purificada que se utiliza en el albergue y la sauna.

“Además de iluminar con luces led la parte frontal del edificio y con lámparas tradicionales la lateral cercana a la piscina y pista de atletismo”, indicó.

Resaltó el reacondicionamiento del techo y habitaciones del área VIP, así como destaponamientos como métodos para eliminar obstrucciones en tuberías, desagües o inodoros.

Bautista aprovechó resaltó del acuerdo de una alianza estratégica con el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), el cual contempla que estudiantes puedan utilizar la piscina para sus prácticas de natación.