Anthony Edwards, jugador más valioso del ALL STAR

Anthony Edwards ganó el premio al Jugador Más Valioso mientras lideraba a su equipo “Estrellas” sobre sus compatriotas estadounidenses del equipo “Barras” 47-21 para ganar la final del Juego de Estrellas de la NBA el domingo.

La figura de los Timberwolves de Minnesota obtuvo su primer premio de MVP del Juego de Estrellas con un triple para empatar en el primer partido del todos contra todos, seguido de ocho puntos en la final, que fue el único capítulo sin un cierre dramático en este minitorneo que compone el evento principal del fin de semana del Juego de Estrellas en el Intuit Dome de los Clippers de Los Ángeles.

El comisionado de la NBA Adam Silver agradeció a los All-Stars por jugar duro cuando presentó el trofeo de campeonato a las Estrellas.