¿Qué le pasa a Martha Candela? Este es su estado de salud

La cantante Martha Candela anunció este lunes que se encuentra realizando una pausa de entrevistas y apariciones públicas por recomendaciones médicas.

Así lo dio a conocer su equipo de trabajo a través de su cuenta de Instagram mediante un comunicado.

A continuación, el texto íntegro:

Agradecemos profundamente las invitaciones y las valiosas oportunidades brindadas para que participemos en sus importantes medios de comunicación. Nos honra el interés y el espacio considerado.

Sin embargo, deseamos informar que, por recomendaciones médicas, todas las entrevistas y apariciones públicas han sido suspendidas hasta nuevo aviso.

En este momento, la prioridad es atender nuestro bienestar y permitir el tiempo necesario para nuestro adecuado descanso y recuperación.

Confiamos en que esta decisión será comprendida. Más adelante, cuando las condiciones lo permitan, estaremos retomando las actividades y nos pondremos en contacto oportunamente para reagendar a través de las vías correspondientes.

Agradecemos de corazón la comprensión, el respeto y las muestras de apoyo recibidas en este tiempo.

Como nos recuerda la Palabra de Dios: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.” Mateo 11:28

Y también: “Bueno es dar gracias al Señor y cantar salmos a tu nombre, Altísimo.” Salmo 92:1

Seguimos en contacto y reiteramos nuestro agradecimiento. Dios les bendiga grandemente.